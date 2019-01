Mann erschoss in Bank in Florida mindestens fünf Menschen

Miami (APA/AFP) - In einer Bank im US-Bundesstaat Florida hat ein Angreifer mindestens fünf Menschen erschossen. Der Mann eröffnet am Mittwoch in einer Bankfiliale in der Stadt Sebring das Feuer, wie die Polizei mitteilte. Der 21-Jährige, ein Bewohner von Sebring, wurde festgenommen. Er hatte nach der Tat selbst die Polizei angerufen und stellte sich dann nach Verhandlungen mit den Einsatzkräften.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Schusswaffenangriffen.