Trump will Rede zur Lage der Nation erst nach Shutdown halten

Washington (APA) - US-Präsident Donald Trump will die traditionelle Rede zur Lage der Nation erst nach dem Ende des Regierungsstillstandes (Shutdown) halten. „Ich werde die Rede halten, wenn der Shutdown vorbei ist“, schrieb Trump in der Nacht auf Donnerstag auf Twitter. Oppositionsführerin Nancy Pelosi hatte ihn zuvor in ihrer Eigenschaft als Parlamentspräsidentin aus dem Kongress ausgeladen.

Die Rede sollte am Dienstag im Sitzungssaal des Repräsentantenhauses vor den Abgeordneten und Senatoren stattfinden. Nach der Ausladung durch Pelosi erwog Trump zunächst, die Rede an einem anderen Ort zu halten. Nun räumte er aber ein, dass es keinen Ort gibt, „der es mit der Geschichte, Tradition und Bedeutung des Repräsentantenhauses aufnehmen kann“. Er habe sich daher für eine Verschiebung entschlossen. „Ich freue mich schon darauf, eine „großartige“ Rede zur Lage der Nation in naher Zukunft zu halten“, sagte Trump.