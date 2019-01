„Stadt der Frauen“ - Künstlerinnen, die man sich merken muss

Wien (APA) - Fast 60 Künstlerinnen der Wiener Moderne, viele davon völlig vergessen, zeigt die „Stadt der Frauen“-Ausstellung (25. Jänner bis 19. Mai) im Unteren Belvedere. Im Folgenden eine Auswahl von Persönlichkeiten, die man sich merken muss.

Teresa Feodorowna Ries (1874-1956): Die ursprünglich russische Künstlerin aus wohlhabendem Hause zählt zu den ersten Bildhauerinnen. Und wie: Ihre Skulpturen sind monumental, frech in ihren Motiven und brachten ihr schnell der Ruf einer Femme fatale ein, von der sich die Mutigen - etwa Mark Twain - gerne porträtieren ließen. Die Aufnahme an der Moskauer Kunstakademie erschwindelte sie sich, nur um bald trotz großer Erfolge wegen ihrer vorlauten Art der Schule verwiesen zu werden. Sie übersiedelte nach Wien, nahm Privatunterricht, löste mit ihrer „Hexe bei der Toilette für die Walpurgisnacht“, die 1896 im Künstlerhaus ausgestellt war, einen Skandal aus - und wurde dadurch berühmt. 1938 musste sie ihr Atelier im Palais Liechtenstein an die SS abtreten und ging als Jüdin in die Emigration. In der „Stadt der Frauen“ ist ihr gleich im ersten Raum das durchaus selbstbewusste Eröffnungsstatement gewidmet.

Broncia Koller-Pinell (1863-1934): Die aus dem damals österreichischen Galizien stammende Malerin gehörte schon bisher zu den bekannten Frauenfiguren der Moderne. Wie zentral und prägend ihre Rolle in der Wiener Kunstszene um 1900 war, ist allerdings den wenigsten bewusst. Sie studierte in München, pflegte engste Kontakte in der Wiener Kunst- und Musikszene, gehörte ab der Jahrhundertwende ebenbürtig zum Kreis der Secessionisten rund um Gustav Klimt und schuf bis zu ihrem Lebensende ein Oeuvre von solcher Exzellenz und Vielgesichtigkeit, dass sich darin eigentlich alle wichtigen Strömungen der Zeit finden lassen. Stets auf der Höhe ihrer Zeit zu arbeiten, war Koller-Pinell zentrales Anliegen: Nachdem sie die meisten ihrer berühmten Zeitgenossen überlebt hatte, nahm sie schon in höherem Alter Unterricht bei der knapp 40 Jahre jüngeren Erika Giovanna Klien - der wichtigsten Vertreterin des österreichischen Kinetismus. Auch sie ist in der Schau vertreten.

Fanny Harlfinger-Zakucka (1873-1954): Nicht nur als Künstlern, auch als Aktivistin eine faszinierende Figur ist die Malerin und Grafikerin Fanny Harlfinger-Zakucka mit Geburtsort Mank in Niederösterreich. Der Großteil ihres in Perspektive und Koloration forschen Werks wurde für die Ausstellung durch einen Kontakt zu ihren Nachkommen wiederentdeckt. Kämpferisch gab sie sich aber nicht nur auf der Leinwand: 1926 gründete sie eine als radikal und linksliberal eingestufte Abspaltung der Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs, die „Wiener Frauenkunst“, und veranstaltete programmatische Ausstellungen, etwa „Wie sieht die Frau?“, mit der sie Zuschreibungen weiblicher Kreativität systematisch infrage stellte.

Johanna Kampmann-Freund (1888-1940): Wer kennt die erste weibliche Trägerin des österreichischen Staatspreises? Johanna Kampmann-Freund erhielt ihn im Jahr 1927 für ihr Bild „Hagar“, geriet aber fast vollständig in Vergessenheit. Bereits mit Mitte 30 Witwe, pflegte die Wienerin eine rege Ausstellungstätigkeit und war in den wichtigsten Künstlerverbänden ihrer Zeit vertreten. Ihre hohen Fähigkeiten drückte sie vor allem als Grafikerin aus, in beeindruckenden Kohle- und Bleistiftzeichnungen, aber auch in farblich faszinierend eigenwillig gestalteten Gemälden. Aufgrund finanzieller Engpässe war sie neben ihrer künstlerischen Tätigkeit hauptberuflich als Zahntechnikerin tätig, als „Mischling“ wurde sie von den Nazis mit Berufsverbot belegt.

Friedl Dicker (1898-1944): Erst kürzlich war Friedl Dicker in einer Wiener Ausstellung vertreten - im Volkskundemuseum, zum Leben im KZ Theresienstadt. Dort organisierte die gebürtige Wienerin, die selbst eine beachtliche Karriere als Künstlerin und Innenarchitektin hinter sich hatte, Zeichenkurse für Kinder, in denen diese ihre schweren Traumatisierungen verarbeiten konnten, ehe sie sich freiwillig zur Deportation meldete, um mit ihrem Mann zusammenbleiben zu können. Sie starb in Auschwitz. Als Künstlerin, die ihre Erfahrungen sowie ihre politischen Überzeugungen als Kommunistin in einer beeindruckend modernen Bildsprache umsetzte, stünde ihr eigentlich eine Personale zu. Politische Collagen mit Zeitungsausschnitten, abstrahierte, atmosphärisch dichte Darstellungen von Gewalt und Schutzlosigkeit in der Werkserie „Verhör“ zählen zu den erstaunlichsten Arbeiten der Ausstellung.

(S E R V I C E - „Stadt der Frauen. Künstlerinnen von 1900 bis 1938“ im Unteren Belvedere, 25. Jänner bis 19. Mai, tgl. 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 21 Uhr, www.belvedere.at; Ausstellungskatalog im Prestel Verlag, 304 Seiten, 340 Abbildungen Klappenbroschur, 36 Euro, ISBN 978-3-903114-67-8)