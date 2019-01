EU-Wahl - Umfrage: Babis-Partei trotz „Storchennest“-Affäre klar vorn

Prag (APA) - Rund vier Monate vor der EU-Wahl liegt die Protestbewegung ANO des tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis trotz der „Storchennest“-Affäre mit 30 Prozent klar an der Spitze der Wählergunst. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Median hervor. In der Storchennest-Causa wird Babis EU-Subventionsbetrug durch seine Holding Agrofert vorgeworfen.

Erst mit großem Abstand folgt auf Platz zwei die konservative Demokratische Bürgerpartei (ODS) mit 15,5 Prozent, während die Piraten mit 13,5 Prozent auf Platz drei landeten. Die Sozialdemokraten (CSSD), die Bestandteil der Minderheitskoalition mit ANO sind, können auf neun Prozent hoffen.

Die liberalkonservative TOP 09, deren Ehrenvorsitzender Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg ist, sowie die christdemokratische Volkspartei (KDU-CSL) mit je 4,5 Prozent würden den Einzug ins Parlament derzeit nicht schaffen. In Tschechien gilt eine Wahlhürde von fünf Prozent. Die EU-Wahl in dem nördlichen Nachbarland findet traditionell an zwei Tagen statt - am 24. und 25. Mai 2019.

Die Umfrage wurde zwischen 10. Dezember 2018 bis 24. Jänner 2019 unter 1.129 Befragten durchgeführt.