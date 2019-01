Wiener Rentenmarkt im Späthandel uneinheitlich

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Nachmittag weiterhin ohne klare Richtung gezeigt. Während die zehn- und fünfjährigen Benchmark-Anleihen im Handelsverlauf etwas nachgaben, zeigten sich die dreißig- und zweijährigen Papiere kaum verändert zu den Vormittagswerten. Der deutsche Euro-Bund-Future baute seine Verluste im Handelsverlauf aus, ein überwiegend freundliches Börsenumfeld dürfte die Festverzinslichen etwas belasten.

Von Konjunkturseite gab es am Nachmittag keine Impulse - die ursprünglich geplanten US-Daten wurden wegen der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden in den USA („government shutdown“) kurzfristig verschoben. Betroffen sind die Kennzahlen für den Auftragseingang langfristiger Güter im Dezember und für den Verkauf von neuen Häusern im Dezember.

Die kommende Woche wird datenseitig weiter eher dünn bleiben, veröffentlicht werden aber der ISM-Einkaufsmangerindex und der Arbeitsmarktbericht, laut Helaba zwei der wichtigsten Monatsindikatoren der US-Wirtschaft. „Sie haben zuletzt noch an Gewicht gewonnen, denn zahlreiche andere Datenveröffentlichungen fallen derzeit wegen des andauernden „government shutdown“ aus“, heißt es von der Helaba im Vorfeld der im Vorfeld der Veröffentlichungen.

In der kommenden Woche bleibt in den USA der Handelskonflikt mit China im Fokus. „Dazu kommt noch die Hängepartie in Washington, wo sich eine greifbare Lösung im „government shutdown“ nicht konkret abzeichnet. Sicher ist lediglich, dass diese politischen Ungewissheiten allmählich auf die Konjunktur durchzuschlagen drohen“, analysieren die Experten der Helaba.

In Europa hat am Vormittag der überraschend schwach ausgefallene deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für Aufregung gesorgt. „In Europa ist die Stimmung ohnehin belastet. Hier zeigt sich die Schwäche in der Industrie inzwischen deutlicher, was sich am erneuten Rückgang der Einkaufsmanagerindizes und dem ifo-Geschäftsklima ablesen lässt. Rezessionsangst macht sich breit und dann stellt auch noch EZB-Präsident Draghi fest, dass nunmehr die Abwärtsrisiken überwiegen“, so die Helaba weiter.

Um 16.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,06 um 26 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (165,32). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,28. Das Tageshoch lag bisher bei 165,43, das Tagestief bei 165,05, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 38 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 434.016 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,25 (zuletzt: 1,26) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,41 (0,40) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,20 (-0,21) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,47 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 47 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,70 105,99 1,25 106,1 105,05 Bund 28/01 10 0,75 103,02 103,07 0,41 103,23 102,83 Bund 23/03 5 0,00 100,89 101,06 -0,20 101,08 100,98 Bund 20/01 2 3,90 106,39 106,56 -0,47 106,5 106,55 ~