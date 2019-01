EU-Außenminister beraten in Bukarest über Venezuela-Krise

Brüssel/Caracas (APA) - Die EU-Außenminister, darunter die österreichische Ressortchefin Karin Kneissl (FPÖ), beraten am Donnerstag bei ihrem informellen Treffen (Gymnich) in Bukarest über die Venezuela-Krise. Die EU hat gegenüber Venezuela eine „harte Linie“ verfolgt und sich in dem Machtkampf hinter Interimspräsident Juan Guaido gestellt und Neuwahlen verlangt.

Einige EU-Staaten, darunter Deutschland, setzten Staatschef Nicolas Maduro eine Frist von acht Tagen und drohten andernfalls mit der Anerkennung Guaidos. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hatte mit „weiteren Maßnahmen“ der Europäischen Union gedroht, sollten in dem südamerikanischen Krisenstaat in den kommenden Tagen keine Neuwahlen ausgerufen werden. Zu den möglichen Maßnahmen zählt auch eine Anerkennung Guaidos.

Weitere Themen des informellen Außenministerrates sind am Donnerstag eine Arbeitssitzung zu Syrien und eine Aussprache der EU-Chefdiplomaten beim Mittagessen zur Östlichen Partnerschaft. Am Freitag beraten die Außenminister dann weiter zu China. An der Sitzung nehmen auch die Außenminister der EU-Kandidatenländer teil. Daher wird es auch um die Rolle Chinas am Balkan gehen.

Bereits am morgigen Mittwoch lädt Mogherini die EU-Verteidigungsminister zu einem informellen Treffen nach Bukarest ein. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) wird in der rumänischen Hauptstadt durch den Generalsekretär im Verteidigungsministerium, Wolfgang Baumann, vertreten, erklärte ein Sprecher des Ministers auf APA-Anfrage.

Die Verteidigungsminister beraten am Mittwochabend zunächst über die Rolle, die Frauen für Frieden und Sicherheit spielen - ein Thema, das für die NATO, die UNO und die EU Priorität hat. An der Debatte nehmen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der Unter-Generalsekretär der Vereinten Nationen Jean-Pierre Lacroix für friedenserhaltende Einsätze teil.

Am Donnerstag diskutieren die Verteidigungsminister über die weiteren Schritte zur EU-Verteidigungsunion. Mogherini will sich dabei auf drei Aspekte konzentrieren, wie aus ihrem Einladungsbrief an die Minister hervorgeht.

Zunächst soll die Umsetzung der globalen EU-Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik in Hinblick auf Verteidigungsfragen überprüft werden. Zweitens will die EU-Außenbeauftragte über einen kohärenten Ansatz bei den verschiedenen Verteidigungsinitiativen reden. Und drittens soll es um technologische Innovationstrends für die Armeen der EU-Staaten - Stichwort Killer-Roboter - gehen.