Drastische Zölle lösten offenbar Regierungskrise im Kosovo aus

Prishtina (Pristina) (APA) - Die kosovarische Regierung hat mit dem Erlass von hohen Zöllen für Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina eine Krise unter den Koalitionspartnern ausgelöst. Einen Tag nachdem die Allianz für die Zukunft (AAK) von Premier Ramush Haradinaj und die Demokratische Partei (PDK) von Parlamentspräsident Kadri Veseli unterschiedliche Meinung kundtaten, schloss Haradinaj Neuwahlen nicht mehr aus.

Während sich Veseli für eine vorläufige Aussetzung der Zölle auf 120 Tage äußerte, was die Wiederaufnahme des Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Prishtina ermöglichen würde, knüpfte Haradinaj die Zollaufhebung an die Abhaltung einer internationalen Kosovo-Konferenz, aber auch an die Visa-Liberalisierung seitens der EU für die Bürger des Kosovo. Die Kosovo-Konferenz soll nach Wunsch Haradinajs von den USA und der EU in die Wege geleitet werden.

Wenn sich der größere Koalitionspartner PDK zu einem Rückzug entschließt, werde es zu vorgezogenen Parlamentswahlen kommen, sagte nun der Regierungschef laut Medienangaben vom Dienstag. Bei den Parlamentswahlen im Juni 2017 hatte das aus der PDK, der AAK und Nisma des Vizepremiers Fatmir Limaj gebildetes Wahlbündnis 40 Prozent der Stimmen errungen.

Die kosovarische Regierung hatte am 21. November die Zölle für serbische und bosnische Waren drastisch erhöht. Vucic knüpfte daraufhin die Fortsetzung des Normalisierungsdialogs zwischen Belgrad und Prishtina an deren Aufhebung. Der vor Jahren von der EU initiierte Dialog liegt seit Monaten auf Eis.