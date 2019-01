Wiener Rentenmarkt am Vormittag wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Mittwoch, am späten Vormittag mit wenig veränderter Tendenz notiert. In allen beobachteten Laufzeitbereichen österreichischer Staatsanleihen gab es kaum Bewegung zu sehen.

Marktteilnehmer verwiesen auf einen impulsarmen bisherigen Handelsverlauf. Trotz der vorläufigen Beendigung des „government shutdown“ in den USA bleiben noch einige Unsicherheitsfaktoren bestehen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. So werden heute die chinesischen Delegierten in Washington erwartet, um weitere Handelsgespräche mit den USA zu führen. Die Verhandlungen stehen jedoch aufgrund der gegen Huawei unter negativen Vorzeichen.

Gegen Abend mitteleuropäischer Zeit rückt die amerikanische Geldpolitik in den Mittelpunkt. Die US-Notenbank Fed wird neue Entscheidungen bekanntgeben. Es wird nicht mit einer abermaligen Zinsanhebung gerechnet, nachdem bereits mehrere hochrangige Zentralbanker eine Zinspause angedeutet hatten.

Heute um 11:40 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 165,05 um drei Ticks unter dem letzten Settlement von 165,08. Das bisherige Tageshoch lag bei 165,25, das Tagestief bei 164,99. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 26 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 151.266 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,25 (zuletzt: 1,26) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,41 (0,41) Prozent, die fünfjährige mit -0,19 (-0,19) Prozent und die zweijährige lag bei -0,47 (-0,46) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 18 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 2 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 105,77 106,05 1,25 46 105,66 Bund 28/01 10 0,75 102,97 103,02 0,41 33 103 Bund 23/03 5 0,00 100,85 101,02 -0,19 18 100,98 Bund 20/01 2 3,90 106,33 106,50 -0,47 2 106,45 ~