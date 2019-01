ÖBB investieren 2019 415 Mio. Euro in Tirol

Innsbruck (APA) - Die ÖBB werden heuer rund 415 Mio. Euro in die Bahninfrastruktur in Tirol investieren. Den Hauptschwerpunkt werden Erhaltungsmaßnahmen für die Bahnstrecken bilden, teilten die ÖBB am Mittwoch in einer Aussendung mit. Darüber hinaus sollen neben dem Großprojekt Brenner Nordzulauf auch Bahnhöfe und Haltestellen barrierefrei, attraktiv und kundenfreundlich gestaltet werden.

Beim weiteren Ausbau der nördlichen Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel (BBT) soll noch heuer die Umweltverträglichkeitserklärung eingereicht werden. Auch die Arbeiten zur Einbindung des BBT in den Hauptbahnhof Innsbruck werden fortgesetzt.

Außerdem starten ab dem 15. März die Arbeiten zur Elektrifizierung der Außerfernbahn zwischen Reutte und der Staatsgrenze nach Schönbichl. Auf dem rund 14,3 Kilometer langen Streckenabschnitt wird erstmals eine Oberleitungsanlage errichtet. Für die Arbeiten wird die Strecke von 15. März bis 27. April und von 13. September bis 04. November 2019 für den Zugverkehr gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.