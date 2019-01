Wiener Börse (Nachmittag) - ATX etwas fester

Wien (APA) - Der Handel am Wiener Aktienmarkt fällt zu am Mittwochnachmittag recht dünn aus. Ein leerer Datenkalender und Verunsicherung um Brexit dürfte die Anleger kaum aus der Deckung locken. Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.980,80 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 13,45 Punkten bzw. 0,45 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,33 Prozent, FTSE-100/London +1,80 Prozent und CAC-40/Paris +0,65 Prozent.

Österreichs Wirtschaft legte das vierte Quartal wie auch schon im dritten real um 0,4 Prozent zum vorhergehenden Quartal zu. Gemäß Eurostat-Kriterien verlangsamte sich der BIP-Anstieg zu Jahresende jedoch von 0,4 auf 0,2 Prozent.

Mit Blick auf die US-Notenbanksitzung am Abend lautet die entscheidende Frage für den Markt, laut der Helaba-Analysten: Steht die Federal Reserve (Fed) vor einer möglicherweise längeren Zinserhöhungspause? Hochrangige Notenbankvertreter, allen voran Fed-Chef Jerome Powell, haben ein solches Vorgehen bereits nahegelegt.

Auch die Oesterreichische Nationalbank steht im Fokus. Der von der FPÖ vorgeschlagene frühere Weltbank-Direktor Robert Holzmann wird wie erwartet neuer Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Er löst damit Anfang September den langjährigen OeNB-Chef Ewald Nowotny (SPÖ) ab. Der Chef des Fiskalrats Gottfried Haber wird Vizegouverneur. Er sitzt auf einem ÖVP-Ticket.

Bei den Einzelwerten verloren die Aktien von voestalpine 2,84 Prozent auf 27,30 Euro. Wegen deutlich niedrigerer Gewinnschätzungen stuften die Analysten der Baader Bank ihre Anlageempfehlung für die Aktien von voestalpine von „Buy“ auf „Hold“ herab. Das Kursziel wurde vom Baader-Expeten Christian Obst zudem merklich von 44 auf 30 Euro nach unten revidiert. Die Experten schätzen zudem die Markterwartungen für die österreichische Stahlschmiede als zu hoch ein und erwarten Anpassungen nach unten.

Hingegen legten Agrana um 2,24 Prozent zu und Verbund-Papiere gewannen 2,06 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 13.00 Uhr bei 2.985,70 Punkten, das Tagestief lag um etwa 9.30 Uhr bei 2.958,68 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 1.510,05 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 20 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.230.445 (Vortag: 1.225.028) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 33,575 (30,88) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher voestalpine mit 268.651 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,35 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA398 2019-01-30/14:33