Wiener Börse schließt über der Marke von 3.000 Punkten

Wien (APA) - Der Leitindex ATX gewann am Mittwoch um 1,11 Prozent auf 3.000,38 Zähler. Damit überschreitet der heimische Leitindex heuer erstmals die Marke von 3.000 Punkte. Zuletzt stand er im Dezember 2018 so hoch. Aufgrund eines leeren Datenkalenders und der Verunsicherung um Brexit dürften sich die Anleger zunächst zurückgehalten haben. Kursgewinne an den US-Börsen könnte für bessere Stimmung am Nachmittag gesorgt haben.