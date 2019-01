Fußball: Werder Bremen sucht weiter nach Leihgeschäft für Schmid

Bremen (APA) - Werder Bremen ist auf der Suche nach einem Leihgeschäft für Neuzugang Romano Schmid. Am im Jänner von Red Bull Salzburg zum deutschen Fußball-Bundesligisten gewechselten 19-Jährigen seien auch Clubs aus Österreich interessiert, sagte Frank Baumann, Werders Geschäftsführer Fußball, am Donnerstag. „Wir würden ihn aber gerne in einer anderen Liga als der österreichischen sehen“, meinte er jedoch.

Ursprünglich wollte Werder den Steirer in die Niederlande verleihen. Das Transferfenster in der Ehrendivision schloss wie jenes in Deutschland aber am (heutigen) Donnerstag. Jenes in Österreichs Bundesliga ist bis nächsten Mittwoch, 6. Februar (17.00) geöffnet. Sollte eine Leihe nicht zustande kommen, so Baumann, werde Schmid vorerst bei Werders U23-Mannschaft trainieren und spielen.