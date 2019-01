15-jähriger britischer Skifahrer in Tirol in Bachbett gestürzt

Schwendau (APA) - Ein 15-jähriger Brite ist beim Skifahren in Tirol in ein Bachbett gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in Schwendau (Bezirk Schwaz) auf einer blau markierten Piste talwärts, als er aus unbekannter Ursache über den Pistenrand hinausfuhr und vier Meter tief stürzte, teilte die Polizei Tirol mit.

Der Bursche war Mitglied einer Skischulgruppe, fuhr aber auf eigenen Wunsch alleine. Der Jugendliche wurde aus dem Skigebiet Horberg im Zillertal ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Da sich jedoch sein Zustand verschlechterte, musste er nach Angaben der Polizei in die Universitätsklinik Innsbruck überstellt werden.