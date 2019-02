Wiener Börse (Mittag) - ATX mit Kursgewinnen, Marinomed plus 1,33%

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit etwas höherer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 2.997,07 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 11,62 Punkten bzw. 0,39 Prozent.

Das europäische Umfeld zeigte sich gemischt. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,23 Prozent, FTSE/London +0,69 Prozent und CAC-40/Paris -0,10 Prozent.

Am Markt wurde auf Zurückhaltung nach schwachen Daten aus Asien verwiesen. So hat sich die Stimmung in chinesischen Industriebetrieben zum Start des neuen Jahres eingetrübt. Zudem rückten neue Daten aus der Eurozone in den Fokus. So ist die jährliche Inflation im Euroraum im Jänner des Jahres auf 1,4 Prozent gesunken. Das ist der vierte Rückgang in Folge. Die Stimmung in den Industriebetrieben des Währungsraums hat sich im Jänner weiter eingetrübt und ist auf den tiefsten Stand seit November 2014 gefallen.

In Wien stand heute der Börsengang des Wiener Biotech-Unternehmens Marinomed im Fokus. Die Aktie notiert aktuell bei 76,00 Euro, das ist ein Plus von 1,33 Prozent zum Ausgabepreis von 75 Euro.

Am Ende der Angebotsfrist waren inklusive Mehrzuteilung 299.000 Marinomed-Aktien platziert worden. Daraus ergibt sich ein Bruttoemissionserlös von rund 22,4 Mio. Euro. Der heutige Börsengang ist bereits der zweite Versuch des Unternehmens, an die Wiener Börse zu gehen. Ursprünglich war das Debüt für den 29. November 2018 geplant gewesen, das IPO-Angebot musste jedoch wegen zu geringer Nachfrage auf Eis gelegt werden.

Für den ATX lieferten zum Wochenschluss die Kursgewinne der Vienna Insurance Group (plus 1,23 Prozent auf 21,44 Euro) und der Wienerberger (plus 1,02 Prozent auf 19,80 Euro) Unterstützung.

Gesucht waren auch OMV-Papiere mit plus 0,94 Prozent auf 43,81 Euro. Der Öl- und Gaskonzern hat seinen im November angekündigten Einstieg in die malaysische Öl- und Gasproduktion nun vollzogen und gemeinsam mit dem malaysischen Sapura-Energy-Konzern das Joint Venture SapuraOMV Upstream gegründet. An diesem hält die OMV nun 50 Prozent. Für ihren Hälfteanteil hat sie 540 Mio. Dollar (470 Mio. Euro) bezahlt, Sapura bringt in das gemeinsame Unternehmen dagegen 350 Mio. Dollar an Schulden ein.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 11.00 Uhr bei 3.017,02 Punkten, das Tagestief lag zum Handelsstart bei 2.983,65 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,33 Prozent höher bei 1.518,04 Punkten. Im prime market zeigten sich 20 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und zwei unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 819.903 (Vortag: 979.886) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 22,69 (26,61) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 170.520 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,24 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA229 2019-02-01/12:23