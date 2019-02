Prozess gegen katalanische Separatistenpolitiker am 12. Februar

Barcelona/Madrid (APA/AFP/dpa) - Der Prozess gegen führende Politiker der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung soll am 12. Februar beginnen. Der Termin wurde am Freitag in Justizkreisen am Obersten Gerichtshof in Madrid genannt. Zuvor hatte bereits Gerichtspräsident Carlos Lesmes den 7. oder 12. Februar als mögliche Auftakttermine in Aussicht gestellt.

Insgesamt soll zwölf katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern der Prozess gemacht werde, neun von ihnen sind der „Rebellion“ angeklagt. Für sie begann am Freitag die Verlegung aus ihrem Gefängnis in Katalonien in eine Haftanstalt bei Madrid. Sie sitzen bereits seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft.

Die Verlegung der Politiker und Aktivisten, die seit mehr als einem Jahr in Haft sind, wurde von Protesten Dutzender Unabhängigkeitsbefürworter begleitet. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober 2017 Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Für den früheren Vizepräsidenten der Region, Oriol Junqueras, fordert sie 25 Jahre Haft. Die zweithöchste Strafe von 17 Jahren forderte sie für die frühere Präsidentin des katalanischen Regionalparlaments, Carmen Forcadell, sowie für die Chefs zweier Unabhängigkeitsbewegungen, Jordi Sánchez und Jordi Cuixart.,

Der Prozess, bei dem Dutzende Zeugen befragt werden sollen, werde voraussichtlich mindestens drei Monate dauern, so die Zeitung „El País“. Nach dem Referendum und einem anschließenden Abspaltungsbeschluss hatte die Zentralregierung in Madrid die Region im Herbst 2017 vorübergehend unter Zwangsverwaltung gestellt. Junqueras und acht seiner wichtigsten Mitstreiter sitzen seither in U-Haft. Andere Separatisten flohen ins Exil, darunter der im Oktober 2017 abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont, der sich in Belgien aufhält.

Der frühere Regionalpräsident Carles Puigdemont bleibt nach seiner Flucht ins belgische Exil von dem Verfahren ausgeschlossen, da die spanische Justiz keine Prozesse in Abwesenheit des Angeklagten führt.Der Streit um die Unabhängigkeitsbestrebung Kataloniens war vor mehr als einem Jahr eskaliert, als der damalige Regionalpräsident Puigdemont trotz eines Verbots des Obersten Gerichts ein Referendum organisierte. Nach dem Votum für einen eigenständigen Staat Katalonien - bei allerdings geringer Beteiligung - rief die Regionalregierung Ende Oktober einseitig Kataloniens Unabhängigkeit aus.

Die spanische Zentralregierung unter dem damaligen konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy setzte die Regionalregierung daraufhin ab und ließ mehrere Unabhängigkeitsbefürworter unter anderem wegen „Rebellion“ inhaftieren. Puigdemont und ein Teil seiner Kabinettsmitglieder flohen ins Ausland.

Seit Anfang Juni vergangenen Jahres regieren in Madrid die Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sánchez. Dieser setzt anders als sein Vorgänger Rajoy auf Dialog, um den Konflikt zu entschärfen.