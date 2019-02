Börsen in Asien und Australien schließen ohne klare Richtung

Tokio (APA) - Die wichtigsten Börsen in Asien und Australien haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Der Nikkei-225 Index in Tokio verlor 0,19 Prozent auf 20.844,45 Punkte. Dagegen zog der australische ASX um sehr klare 1,76 Prozent auf 6.068,10 Einheiten an. An der indischen Börse in Mumbai gewann der Sensex-30 unterdessen leichte 0,09 Prozent auf 36.616,81 Stellen.

Unternehmensseitig waren in Tokio die Aktien von Yahoo Japan in den Mittelpunkt gerückt. Das Papier stieg um mehr als neun Prozent, nachdem das Unternehmen frische Zahlen veröffentlicht hatte: Zwar ging der Nettogewinn des Internetkonzerns um ein Drittel zurück im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Vorjahres, jedoch dürften die langfristigen Ziele für 2024 Anleger überzeugt haben.

In Australien rückten indes Banken ins Zentrum: Zum einen rührte die australische Zentralbank den Leitzins nicht an und zum anderen sprach sich ein Untersuchungsausschuss („Royal Commission“) gegen einen tiefen Eingriff in den Bankensektor des Landes ein. Westpac sprangen um mehr als sieben Prozent nach oben. ANZ gewannen 6,5 Prozent.

In Hongkong und an den Börsen im chinesischen Festland wurde am heutigen Handelstag indes nicht gehandelt. Im Reich der Mitte wird das neue Jahr eingeläutet.