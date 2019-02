Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,72% etwas fester

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Mittwoch, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.038,66 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 21,58 Punkten bzw. 0,72 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,48 Prozent, FTSE/London -0,05 Prozent und CAC-40/Paris -0,23 Prozent.

Nach verhaltenem Beginn konnte sich der ATX im Verlauf des Vormittags ins Plus vorarbeiten und hielt sich nun ganz gut auf dem erreichten höheren Niveau. Das europäische Umfeld zeigte sich nach den deutlichen Vortagesgewinnen weiterhin ohne klare Richtung.

Neben aktuellen Unternehmensergebnissen fanden auch Konjunkturdaten Beachtung an den Märkten: So hat der Auftragseingang in der deutschen Industrie im Dezember überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten.

Unter den Einzelwerten rückten die Aktien der OMV nach Zahlenvorlage in den Fokus. Die Titel des Öl- und Gaskonzern zogen um 4,12 Prozent auf 44,95 Euro an und führten damit die Gewinnerliste im prime market klar an. Der Konzern hat 2018 seinen Periodenüberschuss mehr als verdoppelt. Das Ergebnis je Aktie stieg von 1,33 auf 4,40. Die Dividende soll von 1,50 Euro auf 1,75 Euro angehoben werden.

Ergebnisse gab es vor Sitzungsbeginn auch von der Raiffeisen Bank International. Die Aktien drehten nach schwachem Start ins Plus und lagen am frühen Nachmittag 0,34 höher bei 23,47 Euro. Das Institut hat seinen Konzerngewinn 2018 um 13,8 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro angehoben. Das wird sich auch in einer von 62 auf 93 Cent je Aktie erhöhten Dividende für die Aktionäre niederschlagen.

Auch die beiden anderen Bankwerte zeigten sich freundlich. Erste Group gewannen leicht um 0,13 Prozent auf 31,75 Euro und BAWAG legten 0,48 Prozent auf 37,50 Euro zu. Am unteren Ende des Kurszettels fanden sich Verbund mit einem Abschlag in Höhe von 1,33 Prozent auf 44,46 Euro sowie Schoeller-Bleckmann, die 1,31 Prozent auf 67,95 Euro einbüßten.

Unter den weiteren Indexschwergewichten schwächten sich Wienerberger um 0,59 Prozent auf 20,22 Euro ab. Andritz stiegen um 1,52 Prozent auf 44,14 Euro und voestalpine verbesserten sich im Vorfeld der am Donnerstag anstehenden Ergebnisveröffentlichung geringfügig um 0,11 Prozent auf 26,91 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.30 Uhr bei 3.046,94 Punkten, das Tagestief lag um etwa 9.15 Uhr bei 3.007,16 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 1.535,53 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 19 Titel mit höheren Kursen, 15 mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.426.577 (Vortag: 1.459.306) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 37,983 (40,49) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 196.751 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,70 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA366 2019-02-06/14:33