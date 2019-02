Verhofstadt warnt Brexit-Hardliner mit historischem Vergleich

Straßburg (APA/AFP) - Angesichts der Haltung einiger Brexit-Hardliner hat der liberale EU-Abgeordnete Guy Verhofstadt an Anführer der französischen Revolution erinnert, die unter der Guillotine gelandet sind. Dass Befürworter einer harten Brexit-Linie jegliche Diskussion mit der Opposition über einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU ablehnten, sei „unverantwortlich“, sagte er am Dienstag in Straßburg.

Den ehemaligen Londoner Bürgermeister Boris Johnson, einen der Brexit-Hardliner, könne er sich gut in der Rolle von (Georges Jacques) Danton vorstellen, fügte der belgische Ex-Premier hinzu. Den britischen Umweltstaatssekretär Michael Gove, der ebenfalls für einen harten Brexit eintritt, verglich er mit dem Franzosen (Jacques Pierre) Brissot.

Danton und Brissot gehörten zunächst zu den Anführern der französischen Revolution, wurden schließlich aber vom „Revolutionsgericht“ zum Tod verurteilt. Brissot starb am 31. Oktober 1793 unter der Guillotine, Danton am 5. April 1794.

Ihre revolutionären Anstrengungen seien ganz offenkundig vom Volk nicht besonders geschätzt worden, ironisierte Verhofstadt. Der Belgier leitet im Europaparlament die liberale Fraktion und eine Arbeitsgruppe, welche die Brexit-Verhandlungen der EU mit London verfolgt.