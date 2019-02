Fußball: Salzburg nach 1:2 in Brügge 3 - Meinung Leko

Brügge (APA) - Weitere Meinung zum Spiel zwischen Club Brügge und Salzburg (2:1):

Ivan Leko (Brügge-Trainer): „In der Halbzeit war ich böse. Wir haben zu viel Respekt gezeigt. Ich habe gewusst, dass unser Fußball gut genug ist, dass wir weiterkommen können. Ich liebe dieses Salzburg. Das ist ein Team mit viel Energie, mit Qualität, mit einem guten Trainer. Ich liebe dieses Team. Aber ich glaube auch an mein Team, an unseren Fußball. Vor dem Spiel hat jeder gesagt, dass Salzburg Favorit ist. Ich habe gesagt, es ist 50:50. Ich weiß, dass wir in Salzburg top sein müssen, um weiterzukommen, aber ich glaube daran.“