Basketball: Team Giannis fordert Team LeBron im 68. NBA All-Star Game

Charlotte (North Carolina) (APA) - Im 19.000 Zuschauer fassenden Spectrum Center in Charlotte kommt es von Freitag bis Sonntag (Ortszeit) zum Gipfeltreffen der Superstars, wenn die National Basketball Association (NBA) zum All-Star Weekend lädt. Höhepunkt ist dabei natürlich das Match zwischen Team LeBron und Team Giannis in der Nacht auf Montag (ab 2.00 MEZ/live DAZN).

Nachdem es bis 2017 üblich gewesen war, dass eine Auswahl der Eastern Conference gegen eine der Western Conference antrat, sind nun seit dem Vorjahr gemischte Mannschaften aus Ost- und West-Stars möglich. Im Vorjahr siegte das Team von LeBron James 148:145 gegen die Auswahl von Stephen Curry. Letzterer durfte sich dafür am Saisonende über den bereits dritten NBA-Titel in den vergangenen vier Jahren freuen, nachdem er mit den Golden State Warriors die „best of seven“-Finalserie gegen die von James angeführten Cleveland Cavaliers mit 4:0 dominiert hatte.

In der alljährlichen Fanwahl holte der nun für die Los Angeles Lakers im Westen spielende James mit 4,62 Millionen wiederum die meisten Stimmen und fungiert deshalb erneut als All-Star-Kapitän. Beliebtester Spieler der Eastern Conference ist dagegen erstmals der 2,11 Meter große Grieche Giannis Antetokounmpo (4,375 Mio. Stimmen), der mit seinem Team die All-Star-Herrschaft von „King James“ beenden will. „Wir werden hart spielen“, versprach der 24-jährige „Greek Freak“ vom aktuellen NBA-Leader Milwaukee Bucks.

Antetokounmpo entschied sich in der Vorwoche beim All-Star Draft für Curry, Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City) und Kemba Walker, der als Spieler der Hornets Heimvorteil in Charlotte genießt, in seiner „starting five“. James sicherte sich indes die Dienste von Kevin Durant (Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) und James Harden (Houston Rockets), der seit mittlerweile zwei Monaten mindestens 30 Punkte pro Spiel erzielt.

Und auch ein Blick auf die jeweils acht Bankspieler beider Teams lässt die Herzen von NBA-Fans höherschlagen: Vom „Mister Triple-Double“ Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) über „The Brow“ Anthony Davis (New Orleans Hornets) bis hin zu Deutschlands Legende Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) sind sämtliche Basketball-Größen dabei.

Der vor dem Karriereende stehende „Dirkules“ ist übrigens als einziger NBA-Superstar an jedem der drei Tage im Spectrum Center zu sehen. Zum Auftakt fungiert der 40-jährige Würzburger in der Nacht auf Samstag bei der Rising Stars Challenge als Head Coach von Team World, das von seinem slowenischen Club-Kollegen Luka Doncic angeführt wird. In der Nacht auf Sonntag ist Nowitzki dann im Three-Point Contest am Start. Weiters stehen noch die Skills Challenge und der spektakuläre Slam Dunk Contest auf dem Programm des All-Star-Wochenendes.