Karate: Platz 5 für Buchinger und Pokorny bei Turnier in Dubai

Dubai (APA) - Alisa Buchinger und Stefan Pokorny haben den angepeilten Podestplatz beim Karate-Premier-League-Turnier in Dubai verpasst. Buchinger unterlag in der Klasse bis 68 kg am Sonntag im „kleinen Finale“ der Montenegrinerin Marina Rakovic mit 0:2, Pokorny zog in der Kategorie bis 67 kg gegen den Iraner Fashtali Mirazei mit 4:7 den Kürzeren. Für beide ÖKB-Athleten gab es damit Rang fünf.

„Sehr schade, ich wollte unbedingt diese Medaille nach Hause holen, aber leider ist es nicht aufgegangen wie ich wollte“, sagte die 26-jährige Salzburgerin, die mit einer gebrochenen Nase kämpfen musste.