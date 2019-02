Fußball: Salzburg im Cup-Halbfinale beim GAK - LASK gegen Rapid

Wien (APA) - Fußball-Meister Red Bull Salzburg gastiert im Halbfinale des ÖFB-Cups beim Regionalligisten GAK. Der in der Bundesliga derzeit zweitplatzierte LASK empfängt Rapid Wien. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend nach dem Viertelfinale. Spieltermine sind der 2. und 3. April. Das Finale folgt am 1. Mai in der Generali-Arena in Wien.

Als Losfee für das Halbfinale fungierte Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch. Der Steirer bescherte seinem Stammclub GAK das erhoffte Heimspiel. Die Grazer bekommen es als einziger im Bewerb verbliebener unterklassiger Club mit dem Serienmeister aus Salzburg zu tun. Die Bullen haben in den vergangenen fünf Cup-Saisonen stets das Finale erreicht, viermal holten sie den Titel. Im Vorjahr unterlagen sie im Endspiel Sturm Graz. Im Halbfinale stehen die Bullen nach einem 2:1-Sieg bei Zweitligist Wiener Neustadt zum achten Mal in Serie.

Rapid und der LASK waren einander bereits vor zwei Jahren im Cup-Halbfinale gegenübergestanden. Damals setzten sich die Wiener zu Hause mit 2:1 durch, scheiterten im Endspiel aber an Salzburg. Der LASK erspielte sich die Neuauflage durch ein beeindruckendes 6:0 am Samstag im Viertelfinale gegen den Ligarivalen SKN St. Pölten. Rapid setzte sich am Sonntag gegen Hartberg souverän mit 5:2 durch.

~ Auslosung ÖFB-Cup-Halbfinale (Spieltermine 2./3. April): GAK 1902 - Red Bull Salzburg LASK - SK Rapid Wien

Gesammelte Ergebnisse ÖFB-Cup-Viertelfinale: SK Rapid Wien - TSV Hartberg 5:2 (1:0) SC Wiener Neustadt - Red Bull Salzburg 1:2 (0:0) LASK - SKN St. Pölten 6:0 (4:0) GAK 1902 (Regionalliga Mitte) - FK Austria Wien 2:1 (0:1) ~