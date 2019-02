Biathlon: ÖSV-Quartett in Soldier Hollow in Mixed-Staffel Achter

Salt Lake City (Utah) (APA) - Die österreichische Mixed-Staffel hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Soldier Hollow in den USA Rang acht belegt. Felix Leitner, Tobias Eberhard, Julia Schwaiger und Christina Rieder hatten am Sonntag nach 2 x 7,5 und 2 x 6 km bzw. acht Schießeinlagen 2:48,5 Min. Rückstand auf Sieger Frankreich. Zweiter wurde das deutsche Quartett (+13,5 Sek.) vor jenem Norwegens (1:02,2 Min.).

Leitner fasste die einzige Strafrunde des ÖSV-Teams aus, er übergab nur auf Zwischenposition 14 an Eberhard. Der brachte seine Truppe aber bei einem Nachlader auf Platz acht nach vorne und den verteidigten sowohl Schwaiger als auch Rieder mit zwei bzw. einem Nachlader mit Erfolg. Olympiasieger Frankreich lieferte mit Quentin Fillon-Maillet, Simon Desthieux, Celia Aymonier und Anais Chevalier einen erfolgreichen WM-Test ab.

Das nächste Rennen auf oberstem Biathlon-Level ist bereits das erste der WM in Östersund, und zwar am 7. März erneut eine Mixed-Staffel. Die Titelkämpfe dauern dann bis 17. März an.