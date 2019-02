Börsen in Fernost sehr fest - Australien und Indien uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Montag fester geschlossen. Im Fokus der Anleger stand der Handelsstreit zwischen den USA und China, dessen Ende wieder näher gerückt war.

Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann 1,82 Prozent auf 21.281,85 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 1,60 Prozent auf 28.347,01 Einheiten. Der Shanghai Composite sprang um sehr feste 2,68 Prozent auf 2.754,36 Punkte.

US-Präsident Trump sagte, es wäre ihm eine „Ehre“, die Strafzölle gegen China aufzuheben, sollten sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt im Handelsstreit einigen. Er beschrieb die Gespräche allerdings als „sehr kompliziert“.

Auch Experten sehen bei den Gesprächen zur Beendigung des Zollstreits Fortschritte. Ein weiterer Börsianer verwies auf gute Daten zur Kreditvergabe in China. Diese hätten die Ängste vor einem größeren Konjunkturrückschlag gemildert.

Unter den Einzelwerten standen am Montag in Tokio Yaskawa Electric im Fokus. Das Papier des Technologiekonzerns erholte sich nach den Verlusten in der Vorwoche und schloss mit einem Kursplus von sechs Prozent. Die schwergewichteten Aktien der Uniqlo-Mutter Fast Retailing zogen um 3,9 Prozent an.

Auch in Hongkong fuhren die Schwergewichte stark auf. Tencent zogen um 1,8 Prozent an und waren die Papiere mit dem größten Handelsvolumen. HSBC-Titel stiegen um zwei Prozent.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich dagegen ohne klare Richtung. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.498,44 Zählern mit minus 0,87 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg dagegen um 0,36 Prozent auf 6.170,70 Einheiten.

In Australien waren Aktien der Ölbranche gut gesucht. Aufgrund der steigenden Preise des Rohstoffes, zogen die Papiere von Woodside Petroleum um 2,3 Prozent an. Beach Energy kletterten um 3,2 Prozent nach oben und Santos gewannen 1,2 Prozent.

In Mumbai belasteten dagegen die Aktien des Tabakkonzerns ITC das indische Börsenbarometer. Sie tendierten zuletzt mit zwei Prozent im Minus. Schwächer waren auch die Schwergewichte Reliance Industries (minus 1,9 Prozent) und Infosys (minus 0,2 Prozent).