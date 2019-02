Mann bei Einbruch in NÖ - Hausbesitzer gab zwei Schüsse ab

Ennsdorf/St. Valentin/Linz (APA) - Jener Hausbesitzer, der am Montagabend zwei Einbrecher in St. Valentin (Bezirk Amstetten) überrascht hat, hat laut Polizei zwei Schüsse mit einer Faustfeuerwaffe in Richtung der Täter abgegeben. Der verletzte 47-Jährige wurde in einem Linzer Krankenhaus ambulant behandelt. „Die intensiven Ermittlungen der Polizei werden in den Nachtstunden noch fortgesetzt“, hieß es in einer Aussendung.