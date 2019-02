Slowakische Bildungsministerin überstand Misstrauensvotum

Bratislava (APA/dpa) - Die slowakische Bildungsministerin Martina Lubyova hat am Montagabend ein Misstrauensvotum überstanden. Nach einer bis in die Nachtstunden dauernden Debatte votierten im Parlament in Bratislava nur 43 der 105 anwesenden Abgeordneten für die Abberufung der parteilosen, aber von der rechtspopulistischen Nationalpartei SNS nominierten Ministerin.

62 Abgeordnete stimmten gegen den Misstrauensantrag der konservativen und liberalen Opposition, der die absolute Mehrheit von 76 der stimmberechtigten Abgeordneten gebraucht hätte, um erfolgreich zu sein. Die Opposition hatte der Ministerin vorgeworfen, einen Skandal um EU-Förderungen, der ihren Vorgänger Peter Plavcan im Sommer 2017 zum Rücktritt zwang, nicht ausreichend aufgeklärt zu haben. Außerdem seien auch unter ihrer Amtsführung staatliche Fördergelder intransparent vergeben worden, kritisierte die Opposition.

Unter Lubyovas Vorgänger Plavcan hatte die EU-Kommission die Auszahlung von rund 100 Millionen Euro an Fördergeldern verweigert, weil es Korruptionsverdacht bei der Vergabe der Mittel gegeben hatte. Der Skandal hatte damals eine schwere Koalitionskrise zwischen den Sozialdemokraten und der Nationalpartei ausgelöst.