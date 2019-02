Fußball: Dank Salzburg winkt Österreich 2 - Salzburg-Sportchef Freund

Salzburg (APA) - Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund freute sich über die „schöne Momentaufnahme“ in der UEFA-Fünfjahreswertung. „Das ist eine schöne Bestätigung für den österreichischen Fußball“, sagte der Salzburger am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz. „Wir haben natürlich einen großen Anteil daran. Es wäre schön, wenn dieses Ranking auch in Zukunft so aussehen würde.“

Zudem hofft Freund, dass im Sog der Bullen in naher Zukunft auch andere heimische Clubs noch mehr internationale Erfolge feiern. Insofern seien auch die Startplätze wichtig. „Es ist spannend, wenn der österreichische Meister einen fixen Startplatz in der Champions League hätte“, sagte Freund. Bei Platz elf im Länderranking gilt das nur, wenn sich der Gewinner der Königsklasse über die nationale Liga für die Folgesaison qualifiziert - ein Szenario, das laut Freund zumindest öfter eintrete als nicht.

Die Salzburger haben sich seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 elfmal in der Qualifikation für die Königsklasse versucht. Geschafft haben sie es bisher noch nicht. Dem Meister der laufenden und auch der nächsten Bundesliga-Saison winkt nun aber ein Fixticket für die Gruppenphase.