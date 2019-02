Bob: Beierl/Onasanya bei Weltcup-Finale in Calgary auf Platz 4

Calgary (APA) - Katrin Beierl und ihre Anschieberin Jennifer Onasanya haben am Samstag beim Bob-Weltcup-Finale in Calgary im Zweier Rang vier belegt. Den EM-Dritten fehlten nach zwei Läufen 0,99 Sekunden auf die deutschen Siegerinnen Mariama Jamanka/Annika Drazek, die sich auch erstmals den Gesamt-Weltcup sicherten. Beierl schaffte in der Wertung im letzten Rennen noch den Sprung von Rang zehn auf acht.

Bei der Generalprobe für die WM in Whistler ging der zweite Rang an die US-Amerikanerinnen Elana Meyers Taylor/Lake Kwaza (+0,31), Dritte wurden die Deutschen Stephanie Schneider/Ann-Christin Strack (0,42).