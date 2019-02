Venezuela-Krise - Opposition: Maduro ließ Hilfsgüter-Lkw anzünden

Cucuta/Caracas (APA/AFP) - An der venezolanischen Grenze sind offenbar zwei Lastwagen mit Hilfsgütern aus dem Ausland in Brand gesteckt worden. Zwei der vier Lastwagen auf der Santander-Brücke in der an Kolumbien grenzenden Stadt Urena seien angezündet worden, sagte die oppositionelle Abgeordnete Gaby Arellano am Samstag vor Journalisten.

Sie machte den linken Staatschef Nicolas Maduro für den Vorfall verantwortlich. „Die Menschen retten den Großteil von dem, was auf dem ersten Laster ist, und suchen nach der humanitären Hilfe, deren Abfackeln der Diktator Maduro angeordnet hat“, sagte Arellano. Die kolumbianische Einwanderungsbehörde bestätigte, dass zwei Lastwagen in Brand gesteckt worden seien.

In Videos in den sozialen Online-Netzwerken war zu sehen, wie Dutzende Menschen inmitten einer großen Rauchwolke aus den Lastwagen Säcke und Kartons mit Medikamenten und Lebensmitteln herausholten. „Unsere mutigen Freiwilligen bilden eine Kette, um das Essen und die Arzneien zu retten“, erklärte Venezuelas selbst ernannter Übergangspräsident und Präsident des von Maduro entmachteten Parlaments, Juan Guaido. „Die menschliche Lawine ist unaufhaltsam.“

Zuvor hatte die venezolanische Armee die insgesamt vier Lastwagen am Überqueren der Brücke gehindert und die den Konvoi begleitenden Demonstranten mit Tränengas und Gummigeschoßen beschossen. Dabei wurden laut Arellano 15 Menschen leicht verletzt. Auf der Simon-Bolivar-Brücke im venezolanischen Grenzort San Antonio del Tachira wurden nach Angaben von Rettungskräften mindestens 42 Menschen bei Zusammenstößen verletzt.

Guaido hatte die Hilfslieferungen für Samstag angekündigt. Die Lebensmittel und Medikamente sollen von tausenden Freiwilligen an bedürftige Venezolaner verteilt werden. In dem südamerikanischen Land herrscht trotz seines Ölreichtums eine Wirtschaftskrise mit akuten Versorgungsengpässen.

Guaidos Widersacher Maduro lehnt die Hilfslieferungen strikt ab und verurteilt sie als Vorwand, unter dem eine militärische US-Invasion vorbereitet werden solle.