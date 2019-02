Golf: Straka nach dritter Runde in Puerto Rico auf Rang 22

Rio Grande (APA) - Golfer Sepp Straka hat beim mit drei Millionen Dollar (2,65 Mio. Euro) dotierten US-PGA-Tour-Turnier in Puerto Rico auch am Samstag einen Rückfall hinnehmen müssen. Der 25-Jährige aus Wien spielte am dritten Tag auf dem Par-72-Kurs in Rio Grande eine 71er-Runde und fiel damit vom 14. auf den geteilten 22. Rang zurück. Nach der Auftaktrunde war Straka noch sensationell auf Platz zwei gelegen.

Straka hält vor der Schlussrunde bei 211 Schlägen. Auf Siegkurs ist der Australier Aaron Baddeley (204). Dahinter lauern die US-Amerikaner Nate Lashley (205) und Martin Trainer (206).