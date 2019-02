Venezuela-Krise - Berichte: 3 Tote bei Konfrontationen um Hilfsgüter

Caracas/Washington (APA/dpa) - Bei Zusammenstößen rund um die Lieferung von Hilfsgütern für Venezuelas Bevölkerung sind an der Grenze zu Brasilien nach Medienberichten am Samstag mindestens drei Menschen getötet worden. Die drei seien in der venezolanischen Grenzstadt Santa Elena de Uairen von Schüssen getroffen worden, berichtete das brasilianische Nachrichtenportal G1 unter Berufung auf eine venezolanische Ärztin.

13 weitere Menschen seien verletzt zur Behandlung nach Brasilien gebracht worden. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Venezuelas linker Präsident Nicolas Maduro hatte am Donnerstagabend die Grenze zu Brasilien schließen lassen, um auch von dort aus keine Hilfsgüter ins Land zu lassen. Die Verbindungsstraße zwischen Santa Elena de Uairen und der brasilianischen Grenzstadt Pacaraima ist seitdem blockiert.

Am Samstagnachmittag (Ortszeit) kam es an der Grenze zu Zusammenstößen, als Demonstranten und Lastwagen versuchten, die Absperrungen des Militärs für die Hilfsgüter aus Brasilien zu durchbrechen, wie G1 weiter berichtete. Dabei seien Menschen auf brasilianischer Seite mit venezolanischen Soldaten aneinandergeraten. Demonstranten hätten dabei ein von Maduros Soldaten genutztes Gebäude in Brand gesetzt, das Militär habe daraufhin Tränengas eingesetzt.

US-Außenminister Mike Pompeo verurteilte am Samstagabend die Gewalt von „Maduros Schlägern“ gegen die Zivilbevölkerung Venezuelas scharf. „Diese Angriffe resultierten in Toten und Verletzten“, twitterte Pompeo weiter und sprach den Familien der Opfer dieser „kriminellen Taten“ sein Mitgefühl aus. „Wir schließen uns deren Forderung nach Gerechtigkeit an“, schloss Pompeo die Botschaft, auf denen er noch Fotos der gewaltsamen Zusammenstößen an den Grenzen Venezuelas zu den Nachbarn Kolumbien und Brasilien zeigte.