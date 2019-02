Kneissl in Neu-Delhi: Besuch im Zeichen der neuen EU-Indien-Strategie

Neu-Delhi (APA) - Zum Abschluss ihrer neuntägigen Südasien-Reise besucht Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) Indien. Unter dem österreichischen EU-Ratsvorsitz war im November 2018 eine neue EU-Indien Strategie verabschiedet worden. Sie hat zum Ziel, die strategische Partnerschaft zu stärken. Um diesem Plan Nachdruck zu verleihen, wird Kneissl am Montag in Neu-Delhi mit Außenministerin Sushma Swaraj zusammentreffen.

Swaraj hatte bereits vor zwei Jahren den damaligen Außenminister und heutigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) empfangen. Kurz war damals mit einer Wirtschaftsdelegation nach Delhi gereist. Die daran teilnehmenden österreichischen Firmenvertreter zeigten sich von den Wachstumsmöglichkeiten in Indien beeindruckt. Als besonderes Plus im Gegensatz zu China wurde die Amtssprache Englisch und das von Großbritannien inspirierte Rechtssystem gesehen.

Bei der neuen EU-Indien-Strategie stehen sowohl bilaterale Aspekte (etwa die Weiterführung der 2007 begonnenen Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen oder der Bildungsaustausch) als auch die Forcierung der Zusammenarbeit im multilateralen Bereich im Vordergrund. Angestrebt wird die Förderung eines wirksamen Multilateralismus sowie von Wachstum und Wohlstand bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie der nachhaltigen Entwicklung sowie bei der Wahrung von Sicherheitsinteressen.

Die EU ist Indiens größter Handelspartner, noch vor den USA. Das bilaterale Handelsvolumen belief sich 2018 auf 86 Milliarden Euro (2017: 85 Mrd. Euro). Seit Juni 2007 wird über ein Freihandelsabkommen mit Indien verhandelt. Indien blieb 2018 mit 7,4 Prozent weiterhin die weltweit am schnellsten wachsende Volkswirtschaft. Seit einiger Zeit ist ein Trend der Verschiebung der wichtigsten Handelsregionen Indiens feststellbar. Fast zwei Drittel des indischen Außenhandels wird mit anderen asiatischen Ländern abgewickelt. So gab es in den vergangenen Jahren eine Verdreifachung des indisch-chinesischen Handelsvolumens. Der Anteil der Geschäfte mit der EU und den USA nimmt hingegen konstant ab. Das Budget für das Fiskaljahr 2018/19 war laut Außenministerium (BMEIA) neben Digitalisierung, Gesundheitsprogrammen und Infrastruktur wieder auf den Agrarsektor fokussiert.

Ministerpräsident Narendra Modi ist seit bald fünf Jahren im Amt. Bei den Parlamentswahlen im Frühjahr 2014 hatte die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party/BJP unter Narendra Modi mit 282 Sitzen die absolute Mehrheit erzielt. Modi propagierte die Schlagworte „Minimum Government, Maximum Governance“ und legte die Schwerpunkte seines Programms laut Diplomatenkreisen auf Wirtschaftsentwicklung, Infrastrukturentwicklung (Verkehr, Energie, Wasser, Smart Cities) und „Good Governance“. 2014 wurde auch die Kampagne Swachh Bharat Abhiyan („Clean India Campaign“) lanciert, um das Bewusstsein für Abfallentsorgung und Umweltschutz zu stärken.

Auch wenn über Modis Regierung bisher keine großen Korruptionsfälle bekannt sind, ist Misswirtschaft immer noch ein Thema. So liegt das Land im Korruptionsindex von Transparency International (TI) gemeinsam mit Ghana, Marokko und der Türkei nur auf Platz 81 (von 180). Um die grassierende Geldwäsche und Korruption zu bekämpfen ließ Modi im Herbst 2016 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mehr als vier Fünftel des Bargelds im Land für ungültig erklären.

Die Folgen: Chaos bei den Banken, Verunsicherung in der Bevölkerung, monatelang leere Bankomaten und schwächeres Wirtschaftswachstum. Modi büßte durch diesen Schritt an Popularität ein, doch gilt sein Rückhalt in der Bevölkerung immer noch als groß. Für viele gilt der erfolgreiche Geschäftsmann, der „Macher“ aus dem kleinen Staat Gujarat, noch immer als der Heilsbringer. Es werden ihm immer noch gute Chancen zugeschrieben, eine zweite Amtszeit als Premier der mit 1,3 Milliarden Einwohnern größten Demokratie der Welt zu bekommen.

Allerdings musst die Regierungspartei BJP Ende November 2018 bei Regionalwahlen in den von der BJP regierten Bundesstaaten Rajasthan und Chhattisgarh empfindliche Niederlagen einstecken. Sie verloren bei den als Barometer für die Parlamentswahl hochstilisierten Urnengängen ihre parlamentarische Mehrheit an die Kongresspartei von Oppositionsführer Rahul Gandhi.

Seit Modis Amtsantritt ist aber auch der Hindu-Nationalismus in der Bevölkerung spürbar gewachsen, wie etwa die deutsche Nachrichtenagentur dpa analysierte. Besonders die mehr als 160 Millionen Muslime sind von Ausgrenzungen und Stigmatisierung betroffen. Kritiker werfen Modi vor, diesen besorgniserregenden Entwicklungen aus Machtkalkül nicht entschieden genug entgegenzutreten. Er riskiert dabei ein weiteres Voranschreiten der Spaltung der Gesellschaft, die dem Land, aber auch Modi persönlich, gefährlich werden könnte. Denn bei den nächsten Wahlen droht Modi der Verlust der Stimmen der Andersgläubigen.

Ebenso bleibt im Kampf gegen die in vielen Teilen vorherrschende Armut für Modi noch viel zu tun. Laut Weltbank leben derzeit 21 Prozent der Bevölkerung von weniger als zwei Dollar pro Tag. Und auch wenn die Zahl der in Armut lebenden in den vergangenen Jahren stetig reduziert werden konnte, so klafft doch die Kluft zwischen Arm und Reich ganz heftig auseinander. Neben einigen extrem fortschrittlichen und modernen Städten bzw. Stadtvierteln sind neben Slums vor allem ländliche Regionen von bitterer Armut geprägt.

Und auch die Konflikte mit den Nachbarländern werden sowohl den derzeitigen, als auch wohl die künftigen indischen Premiers beschäftigen. Das Verhältnis mit Pakistan, das seine Unabhängigkeit einen Tag vor Indien, am 14. August begeht, ist seit jeher von Spannungen geprägt. Bewaffnete Auseinandersetzungen um die Himalaya-Region Kaschmir haben in den vergangenen Monaten wieder zugenommen. Zuletzt hatte Indien Mitte Februar Pakistan für den Anschlag auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir mit mindestens 40 Toten verantwortlich gemacht. Es gebe unwiderlegbare Beweise für eine „direkte Beteiligung“ des Nachbarlandes, hieß es seitens der Regierung.

Die indischen Sicherheitskräfte würden alle nötigen Schritte ergreifen, „um sicherzustellen, dass diejenigen, die diesen abscheulichen Terrorakt begangen haben, und diejenigen, die ihn aktiv unterstützt haben, einen hohen Preis dafür zahlen müssen“, sagte Finanzminister Arun Jaitley Jaitley laut dpa. Modi kündigte eine „gebührende Antwort“ an. Ein junger Mann hatte auf einer Autobahn im indischen Teil Kaschmirs mit einem Geländewagen, der mit etwa 350 Kilogramm Sprengstoff beladen war, einen Bus in einem Konvoi der paramilitärischen Polizeitruppe CRPF gerammt.

Die aus Pakistan stammende Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed, die seit vielen Jahren in Indien aktiv ist, reklamierte den Anschlag für sich. Medienberichten zufolge war es der tödlichste Angriff auf indische Sicherheitskräfte in Kaschmir seit Beginn des Aufstandes von Separatisten und Islamisten vor 30 Jahren. Alles werde getan, um das Nachbarland international zu isolieren, verkündete Jaitley. Indien und Pakistan streiten seit Beginn ihrer Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1947 um die Herrschaft über das Himalaya-Tal Kaschmir. Die beiden heutigen Atommächte führten bereits zwei Kriege um das Gebiet. Allerdings spitzte sich auch ein Grenzstreit mit dem nördlichen Nachbarn China in den vergangenen Wochen gefährlich zu.

Kneissl wird in Delhi am Dienstag aber auch Frauen-NGOs treffen. Frauen werden in Indien laut Aktivistinnen in vielerlei Hinsicht diskriminiert: Misshandlung, Abtreibung weiblicher Föten, Entführung und Vergewaltigung seien keine Einzelfälle sondern ein Massenphänomen. Die Geringschätzung von Frauen zeige sich auch an der noch immer häufig geforderten Mitgift der Braut. Zudem werde der Großteil aller indischen Ehen immer noch von den Eltern des Brautpaars arrangiert. Die Familien sehen die Ehe als Möglichkeit, sich wirtschaftlich und sozial abzusichern.