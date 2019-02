Zeitung: Abkommen zur Lösung der Kosovo-Frage in Arbeit

Belgrad/Prishtina (Pristina) (APA) - Der vor Jahren EU-initiierte Normalisierungsdialog zwischen Belgrad und Prishtina liegt seit längerer Zeit auf Eis. In den vergangenen Tagen wird dennoch vermehrt darüber spekuliert, dass an einer Lösung für die Kosovo-Frage in internationalen Kreisen intensiv gebastelt wird.

Die kosovarische Tageszeitung „Bota sot“ berichtete am Wochenende gar, dass zwischen Washington, Paris und Moskau bereits ein 22-Punkte-Abkommen über die „Freundschaft und Gutnachbarschaftlichkeit“ zwischen Serbien und dem Kosovo vorbereitet worden sei. Der Zeitung zufolge würde das Abkommen die Anerkennung des Kosovos durch Serbien und seine Aufnahme in die UNO sichern. Serbien würde andererseits eine raschere EU-Eingliederung in den Jahren 2021 oder 2022 gesichert werden. Brüssel hatte Serbien die EU-Aufnahme im Jahre 2025 in Aussicht gestellt.

Das Abkommen, dessen Unterzeichnung laut Zeitung in der Zeitspanne vom 28. Juni bis 13. Juli erwartet wird, würde demnach Anfang November in Kraft treten. Es würde laut „Bota sot“ den Gebietsaustausch zwischen den zwei Staaten vorsehen, wobei die nord-kosovarischen Gemeinden Leposavic und Zubin Potok Serbien zufallen würden und die südserbische Gemeinde Presevo zum Bestandteil des Kosovo würde.

Laut „Bota sot“ würden durch das Abkommen auch andere Streitfragen genau geregelt. So etwa würden die serbisch-orthodoxen Klöster Decani, Patriarchat von Pec und Gracanica einen „exterritorialen“ Status im Kosovo erhalten.

Das Wasserkraftwerk Gazivode im Norden des Kosovo, eine weitere Streitfrage, würde zum gemeinsamen serbisch-albanischen Eigentum unter internationaler Verwaltung werden. Diese würde aus den USA, Österreich und Deutschland bestehen, so „Bota sot“. Der in Gazivode produzierte Strom soll demnach zu 75 Prozent dem Kosovo und 25 Prozent Serbien zukommen. Der Minenkomplex Trepca würde einen Sonderstatus erhalten und die nächsten 99 Jahre von einem internationalen Konsortium geführt werden.

Die Belgrader regierungsnahe Tageszeitung „Politika“ übernahm am Sonntag den detaillierten Bericht der kosovarischen Tageszeitung. Von offiziellen Stellen wurde er zuerst weder in Prishtina noch in Belgrad kommentiert.