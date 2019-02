Sonderzug von Kim Jong-un erreichte Vietnam

Pjöngjang/Hanoi (APA/AFP) - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist vor dem zweiten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam angekommen. Der Sonderzug mit dem Machthaber erreichte am Dienstagmorgen den stark gesicherten vietnamesischen Grenzort Dong Dang an der Grenze zu China, wie ein AFP-Journalist berichtete. Bis zur vietnamesischen Hauptstadt Hanoi sind es noch einmal rund 180 Kilometer.

Kim war am Samstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang zu der 4.000 Kilometer langen Zugreise aufgebrochen. US-Präsident Donald Trump machte sich am Montag an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One auf den Weg nach Vietnam.

Das Treffen von Kim und Trump in Hanoi ist für Mittwoch und Donnerstag geplant. Bei ihrem ersten Gipfel im Juni vergangenen Jahres in Singapur hatten sich die beiden Staatschefs auf eine „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ verständigt, ohne zu klären, was genau darunter zu verstehen ist und wie die nukleare Abrüstung erreicht werden soll.

Die Details sind nach wie vor unklar. Mit einem konkreten Fahrplan rechnen die meisten Beobachter auch bei diesem Treffen nicht.