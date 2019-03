Autobank reduziert Firmenkundengeschäft in Deutschland stark

Wien (APA) - Die in Wien ansässige Autobank nimmt Restrukturierungen vor und zieht sich fast vollständig aus dem Firmenkundengeschäft in Deutschland zurück. „Das Firmenkundengeschäft wird nicht komplett eingestellt, aber es wird gebremst“, sagte eine Firmen-Sprecherin am Donnerstag zur APA. Grund seien „externe Markteinflüsse“, die das Unternehmen zu Umbaumaßnahmen zwingen würden.

Der Rückzug aus dem deutschen Firmenkundengeschäft erfolge „mit sofortiger Wirkung“, so die Sprecherin.

In Österreich wird zudem das Leasinggeschäft in Österreich an die Hauptaktionäre der Autobank verkauft und damit ausgelagert, so die Sprecherin weiter. In beiden Ländern ändere sich jedoch für die Privatkunden nichts.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Autobank für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust, sagte die Sprecherin. Dieser werde deutlich unter dem auf das Gesamtjahr hochgerechneten Halbjahresverlust liegen, der sich auf minus 0,36 Mio. Euro belief.

Die Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen soll bis Ende April 2019 erfolgen.

