Salzburg-Wahlen Stadt: Finale mit Telefonparty, Konzert, Kundgebung

Salzburg (APA) - Während die Volkspartei heute, Donnerstag, am Abend den Wahlkampfabschluss im Salzburg Congress groß feierte, verzichtet die SPÖ dieses Mal auf ein klassisches Finale. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner unterstützte die Stadtpartei noch beim Verteilen von Wahlwerbung auf dem Wochenmarkt „Schranne“, am Abend trafen sich dann Kandidaten und Helfer zu einer „Telefonparty“ in der Parteizentrale.

Dabei wurden alle Mitglieder und die eigenen Handy-Kontakte nochmals angerufen, um alle für die letzten Tage zu mobilisieren und um Unterstützung zu bitten, sagte Bezirkspartei-Geschäftsführer Vincent Pultar zur APA. Sollte das Wetter mitspielen, soll es morgen, Freitag, am Nachmittag noch eine Fahrradkundgebung mit einer Abschlussveranstaltung beim Einkaufszentrum Europark geben.

Die grüne Bürgerliste beging ihr Wahlfinale am Donnerstag vorwiegend mit Musik: Im Jazzit in der Elisabethvorstadt bot sie den Unterstützern ein Konzert mit Clara Luzia samt Band. Mit dabei waren selbstverständlich Bürgermeister- und Spitzenkandidatin Martina Berthold sowie der Landessprecher der Grünen, LHStv. Heinrich Schellhorn. Vor dem Konzert gab es ein kurzen politischen Teil mit einer Rede Bertholds und der Vorführung der Wahlkampf-Videos.

Die FPÖ hat für morgen, Freitag, ab 17.30 Uhr zum „Wahlkehraus“ am Graf-Zeppelin-Platz im Stadtteil Taxham eingeladen. Bürgermeister- und Spitzenkandidat Andreas Reindl und sein Team wollen bei einem gemütlichen Abend bei Livemusik, gratis Würsteln und Getränken noch einmal um Stimmen werben und gleichzeitig die Funktionäre zum Endspurt mobilisieren.

Mit einer Abschlusskundgebung beenden die NEOS morgen, Freitag, Nachmittag ihren Wahlkampf. Sie marschieren von der Parteizentrale im Andräviertel zum Schloss Mirabell, wo um 15.00 Uhr Spitzenkandidat Lukas Rößlhuber, Landesprecher Sepp Schellhorn und der stellvertretende Bundesvorsitzender Niki Scherak das Wort ergreifen werden.