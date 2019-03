Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert über ein Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.00 Uhr mit 2.943,36 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 31,15 Punkten bzw. 1,05 Prozent. Damit tendiert der heimische Leitindex so tief wie seit Ende Jänner nicht mehr. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,69 Prozent, FTSE-100/London -0,94 Prozent und CAC-40/Paris -0,49 Prozent.

Frische Industriedaten aus der Eurozone konnten das Stimmungsbild nicht drehen. In Frankreich, Italien und Spanien haben die Industrieunternehmen ihre Herstellung zu Jahresbeginn jeweils deutlich ausgeweitet. Besonders hervor sticht die spanische Industrie, die den stärksten Monatszuwachs seit fast 18 Jahren verbuchte.

Zuvor befeuerten schwache Auftragsdaten aus der deutschen Industrie sowie ein Drei-Jahres-Tief bei den Ausfuhren Chinas die Konjunktursorgen der Anleger. Im Verlauf steht der US-Arbeitsmarktbericht am Programm. Ein neuerliches Plus der Jahresrate würde die Knappheitssituation am Arbeitsmarkt untermauern und darauf hinweisen, dass die Fed den Zinszyklus noch nicht beendet hat, schreibt Ralf Umlauf von der Helaba-Bank in seiner jüngsten Einschätzung.

Bei den Einzelwerten sackten die Aktien von Schoeller-Bleckmann um vier Prozent ab. Auch die Aktien des Öl-Konzerns OMV fielen um 1,84 Prozent. Zuletzt waren die Öl-Preise unter Druck geraten.

Hingegen legten die Aktien der BAWAG-Bank in einem schwachen europäischen Branchenumfeld fast vier Prozent zu. Auch Raiffeisen Bank International stiegen 0,42 Prozent und dämmten damit ihre jüngsten Verluste etwas ein. Erste Group verloren indessen 1,24 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX kurz nach Börsenstart bei 2.974,83 Punkten, das Tagestief lag um etwa 13.25 Uhr bei 2.940,43 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,96 Prozent bei 1.488,26 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 15 Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und zwei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 2.088.517 (Vortag: 1.868.079) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 52,855 (42,79) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 299.038 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,36 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA347 2019-03-08/14:17