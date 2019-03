Radsport: Osttiroler Gall Gesamtsieger der Spring Trophy in Istrien

Umag (APA) - Ex-Junioren-Radweltmeister Felix Gall hat sich am Sonntag den Gesamtsieg in der Spring Trophy in Istrien (Kategorie 2.2) gesichert. Der 21-jährige Osttiroler aus dem Development Team Sunweb feierte am Samstag einen Soloerfolg in Oprtalj und hatte nach der dritten Etappe nach Umag am Sonntag fünf Sekunden Vorsprung auf den Ungarn Attila Valter (CCC Development Team).