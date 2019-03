Börse Tokio schließt im Plus

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt hat am Montag gut befestigt geschlossen. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 133,65 Punkten oder 0,62 Prozent bei 21.584,50 Zählern. Der Topix Index gewann um 11,05 Punkte oder 0,69 Prozent auf 1.613,68 Einheiten. 1.678 Kursgewinnern standen 374 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 57 Titel.

Berichte über Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China trugen zu einer freundlichen Stimmung an den asiatischen Börsen bei. In Japan dürften enttäuschende Konjunkturdaten den Optimismus allerdings etwas eingetrübt haben: Wie am Montag bekannt wurde, sind die japanischen Exporte im Februar stärker als erwartet gesunken. Die Ausfuhren gingen um 1,2 Prozent zurück und fielen damit den dritten Monat in Folge. Volkswirte hatten mit einem Rückgang von nur 0,9 Prozent gerechnet. Vor allem die Auto- und die Halbleiterindustrie bekam die schwächelnde Auslandsnachfrage zu spüren.

Unter den Einzelwerten gingen diverse Schwergewichte des Nikkei-225 mit Gewinnen aus dem Handel. Die Aktien von Fast Retailing stiegen um 0,54 Prozent, jene des Medienkonzerns Softbank um 1,15 Prozent. Die Papiere des Maschinenbauers Fanuc schlossen mit einem Plus von 1,61 Prozent.

Zudem konnten Technologiewerte deutlich zulegen. Die Sumco-Aktien stiegen als zweitgrößte Gewinner des Nikkei-225 um 3,91 Prozent, die Papiere von Tokyo Electron und Advantest schlossen mit einem Aufschlag von 3,19 bzw. 2,13 Prozent.

