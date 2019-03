Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag 0,9 Prozent fester

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel zugelegt. Der ATX stieg bis 9.45 Uhr um 26,43 Punkte bzw. 0,87 Prozent auf 3.068,10 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es im Frühhandel nach oben. Wichtige Unternehmensnachrichten oder Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn aber nicht auf dem Programm.

Gut gesucht waren im Frühhandel voestalpine und stiegen um 2,89 Prozent auf 28,47 Euro. Größere Umsätze gab es auch in den Bankwerten. Erste Group stiegen um 1,00 Prozent auf 33,45 Euro, Raiffeisen Bank International legten 0,93 Prozent auf 20,56 Euro zu. Auch an anderen Börsen konnten Bankwerte angetrieben von Spekulationen über eine mögliche Fusion der Commerzbank mit der Deutschen Bank zulegen.

Die größten Verlierer im prime market waren Valneva, die Aktien des Impfstoffunternehmens fielen bei geringen Umsätzen um 1,71 Prozent auf 3,45 Euro. Bei höherem Volumen schwach notierten Lenzing mit einem Minus von 0,80 Prozent auf 87,20 Euro.

Mit Spannung erwartet wird an den Börsen aber die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Mit einem Zinsschritt wird nicht gerechnet, große Aufmerksamkeit gilt aber wie immer den begleitenden Kommentaren der Notenbanker. „Spannend ist in diesem Zusammenhang, inwieweit die Fed am Mittwoch ihren bisherigen Ausblick von noch zwei Erhöhungen in diesem Jahr nach unten revidiert“, meint DZ Bank-Ökonom Matthias Schupeta.

Impulse könnte im Wochenverlauf zudem der ZEW-Index für Deutschland bringen. Aufmerksam verfolgt werden auch alle Entwicklungen rund um den Brexit.

Der ATX Prime notierte bei 1.547,11 Zählern und damit um 0,79 Prozent oder 12,12 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und fünf unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 329.634 (Vortag: 407.407) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,71 (9,81) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

