US-Börsen im Verlauf etwas fester

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Dienstag etwas zugelegt. Gegen 19.00 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Plus von 51,45 Zählern oder 0,20 Prozent bei 25.965,55 Punkten. Er stieg zwischenzeitlich über die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkte. Der S&P-500 Index lag 8,21 Punkte oder 0,29 Prozent im grünen Bereich bei 2.841,15 Zähler. Der Nasdaq Composite Index legte um 33,93 Zähler oder 0,44 Prozent auf 7.748,41 Einheiten zu.

Die Anleger warten zuversichtlich auf die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch. Die Fed wird voraussichtlich ihren abwartenden geldpolitischen Kurs bestätigen. Angesichts einer sich abschwächenden Konjunktur hatte Notenbankchef Jerome Powell zuletzt ein „geduldiges“ geldpolitisches Vorgehen in Aussicht gestellt. Einen Zinsschritt erwartet auf der Sitzung kaum jemand.

Unter den Einzelwerten standen erneut die Boeing-Aktien als zweitbester Dow-Wert mit einem Plus von 1,1 Prozent im Fokus. Nach dem Absturz zweier baugleicher Flugzeuge vom Typ 737 Max in Äthiopien und Indonesien innerhalb eines halben Jahres warb Boeing-Chef Dennis Muilenburg bei Passagieren und Airlines um Vertrauen. „Sicherheit ist der Kern dessen, wofür wir bei Boeing stehen“, schrieb der Vorstandschef des US-Flugzeugbauers in einem Brief an Passagiere und Luftfahrtbranche.

Der Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Tesla-Chef Elon Musk um dessen Social-Media-Aktivitäten eskaliert weiter. Musks Argumentation, warum er für seine umstrittenen Tweets nicht belangt werden solle, „grenzt ans Lächerliche“, hieß es in einem in der Nacht zum Dienstag von der SEC eingereichten Gerichtsdokument. Die Aufsicht liegt schon länger mit Musk im Clinch und wirft ihm vor, gegen Auflagen eines Vergleichs verstoßen zu haben, der ihm eigenmächtige marktbewegende Tweets verbietet. Tesla-Aktien tendierten zuletzt mit plus 0,2 Prozent.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA506 2019-03-19/19:05