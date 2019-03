Thailand - Ein gespaltenes Land

Bangkok (APA) - Die politischen Auseinandersetzungen, die Thailand seit Jahrzehnten prägen, haben ihren Grund nicht zuletzt in den Gegensätzen zwischen den verschiedenen Landesteilen. Rund zehn der etwa 70 Millionen Thailänder leben in der schier ins Unermessliche wachsenden Hauptstadt Bangkok, gleichermaßen Glitzermetropole und Verkehrshöllen-Moloch.

Millionen andere Menschen leben außerhalb der Ballungsgebiete, in den ärmeren ländlichen Regionen, dem sogenannten „Isan“. Im Landessüden liegen Problemprovinzen, die teilweise an Malaysia grenzen und in denen die Bevölkerungsmehrheit muslimisch ist. Weiters gibt es die meist an den Küsten oder auf Inseln gelegenen Touristenorte, in denen die Besucher kaum etwas von den Konflikten im Land mitbekommen.

Fast zwei Jahrzehnte schon währt der Konflikt zwischen den zwei politischen Lagern in Thailand: den „Rothemden“ und den „Gelbhemden“. Die „Rothemden“ sind Anhänger des 2006 vom Militär gestürzten populistischen Ex-Premiers und Multimilliardärs Thaksin Shinawatra. Dieser hatte sich als einer der ersten Regierungschefs Thailands wirklich für die Probleme der armen Landbevölkerung interessiert und diese unterstützt.

Thaksins Gegner, die Gelbhemden, warfen ihm vor, auf diese Weise Stimmenkauf zu betreiben und die finanziellen Ressourcen des Landes zu verschleudern. Als Thaksin vom Militär gestürzt wurde und auch dessen politische Gefolgsleute als Regierungschefs abgesetzt wurden, gingen die Rothemden auf die Barrikaden. Die Auseinandersetzungen setzten sich auch nach dem Wahlsieg von Thaksins Schwester Yingluck fort, die schließlich 2014 vom Militär gestürzt wurde.

Die Konfrontationen wurden meist in den Straßen Bangkoks ausgetragen. Dorthin und in die nahegelegenen Industriestädte, wie Rayong, sind zahlreiche Menschen aus dem Isan gezogen. Viele von ihnen sind Anhänger der Thaksin-treuen Pheu-Thai-Partei. Andere sind aber auch zufrieden, dass nach dem Putsch durch Armeechef Prayut Chan-o-cha halbwegs stabile Verhältnisse eingekehrt sind.

Dazu hat sich die Lage im Isan in den vergangenen Jahren sichtlich verbessert. Die oft schlaglochübersäten Straßen weichen zusehends mehrspurigen Schnellstraßen. Industriearbeiter investieren ihr Geld in die Verbesserung ihrer Häuser. Auch aus ländlichen Gebieten stammende Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, die in den berühmt-berüchtigten Rotlichtvierteln Bangkoks und den Touristenzentren oft mehr als in den Fabriken verdienen, tragen zu einem bescheidenen Anstieg des Wohlstands bei.

Zudem haben sich auch westliche Ausländer - in Thailand „Farangs“ („Franzosen“) - genannt, in Städten und Dörfern des Isan angesiedelt. Nicht selten sind Kinder aus offenbar gemischten Ehen zu sehen.

Eine andere Welt als der Isan ist Bangkok, das die Thais „Krung Thep“ - „Stadt der Engel“ - nennen. Ständig entstehen neue Stadtviertel, riesige Hochhäuser schießen förmlich wie Pilze aus dem Boden. Die Straßen können den unaufhaltsamen Verkehrsfluss kaum mehr aufnehmen. Daher werden einfach hässliche Stadtautobahnen auf Stelzen über die bestehenden Strukturen darübergebaut.

Das angenehmste, wenn auch zu Stoßzeiten überfüllte Verkehrsmittel, ist der Skytrain. Die zum Teil in Wien-Simmering gefertigten, klimatisierten Waggons der Hochbahn schweben gleichsam über die Verkehrshölle hinweg, vorbei an den unzähligen Wolkenkratzern. Auch die U-Bahn ist hochmodern und Taxis oder Tuk-Tuks, geschweige denn eigenen Autos, vorzuziehen.

Zu den Problemen Bangkoks zählen die steigenden Wohnungspreise, die starke Luftverschmutzung, Überschwemmungen und das stetige Absinken der am Chao-Phraya-Fluss liegenden Metropole. Bangkok ist von zahlreichen Kanälen - Khlongs - durchzogen, die mit zunehmender Bautätigkeit verschwinden. Daher kann das Wasser oft nicht mehr ausreichend abfließen. In Regierungskreisen wird nach Angaben von Einheimischen schon darüber diskutiert, die Hauptstadt in einem anderen Landesteil anzusiedeln.

Ein weiteres ungelöstes Problem sind die mehrheitlich von Muslimen bewohnten Südprovinzen, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts zu Siam - das seit 1939 Thailand heißt - gehören. Seit 2004 ist eine separatistische Bewegung im Süden aktiv, die insbesondere in den Provinzen Narathiwat, Pattani und Yala Bombenanschläge durchführt und Lehrer, buddhistische Mönche und Sicherheitskräfte ermordet. In den internationalen Medien ist über diese Ereignisse kaum etwas zu lesen.

Jetzt hoffen viele Thais, dass nach den Wahlen am kommenden Sonntag die Lage im Land besser wird. Die seit 2014 herrschende Militärjunta wurde von westlichen Regierungen weitgehend gemieden. Eine Stabilisierung der politischen Verhältnisse würde auch der Wirtschaft zu gute kommen und auch Verbesserung in anderen Bereichen bringen.