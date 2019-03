Wiener Börse (Eröffnung) - ATX gibt am Vormittag 0,39 Prozent nach

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel mir Verlusten präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.065,24 Punkten nach 3.077,38 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 12,14 Punkten bzw. 0,39 Prozent.

Das europäische Marktumfeld zeigte sich am Vormittag überwiegend schwächer. Die Anleger dürften sich vor der US-Zinsentscheidung heute Abend nicht all zu weit aus der Deckung wagen. Es werden keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet und auch wichtige Unternehmensnachrichten blieben in Wien zunächst Mangelware.

Im frühen Handel zählten die Aktien von Flughafen Wien zu den stärksten Werten an der Wiener Börse. Die Papiere des Flughafenbetreibers stiegen um 1,06 Prozent auf 38,00 Euro. Anfang der Woche hatte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) mitgeteilt, dass Einsprüche von Anrainern gegen die dritte Piste am Flughafen in Schwechat abgelehnt wurden. Damit ist der Weg für den Ausbau des Flughafens frei.

Noch fester tendierten zunächst die Anteilsscheine von Warimpex, die um 1,29 Prozent auf 1,18 Euro zulegten und die Werte der Telekom Austria, die um 1,64 Prozent auf 6,80 Euro gewannen. Der Kurs des Kautschukverarbeiters Semperit ging um 0,63 Prozent auf 12,70 Euro nach oben. Das Unternehmen wird am Freitag vorläufige Jahreszahlen für 2018 vorlegen.

Unter den Verlierern fanden sich unter anderem die Papiere von Valneva und Vienna Insurance Group (VIG). Die beiden Konzerne werden bereits am Donnerstag Ergebnisse für das Vorjahr veröffentlichen. Die Stämme des Impfstoffentwicklers Valneva gaben um 0,43 Prozent auf 3,45 Euro nach. Für den VIG-Kurs ging es um klarere 0,71 Prozent auf 22,34 Euro abwärts.

Der ATX Prime notierte bei 1.547,60 Zählern und damit um 0,34 Prozent oder 5,35 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich zwölf Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und zwei unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 287.365 (Vortag: 357.444) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 8,00 (8,01) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA125 2019-03-20/10:21