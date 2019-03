Bereits 44 Tote nach Explosion in chinesischem Chemiepark

Peking (APA/dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach einer Explosion in einem Chemiepark in Ostchina ist bis Freitag auf 44 gestiegen. Das berichteten die Staatsmedien. Zuletzt war von sechs Toten nach dem Unglück in der Stadt Yancheng (Provinz Jiangsu) die Rede. Die Explosion am Donnerstag wurde durch ein Feuer in einer Fabrik ausgelöst, in der Pestizide hergestellt werden.

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunfällen, weil Arbeitsvorschriften zu lasch sind oder nicht eingehalten werden. So waren zuletzt bei der Explosion eines mit Chemikalien beladenen Lastwagens im Norden Chinas im vergangenen November mindestens 23 Menschen getötet worden. Einige Monate davor waren bei einem Feuer in einem Chemiewerk in Ostchina vier Menschen ums Leben gekommen.