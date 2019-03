Leitbörsen in Fernost legen großteils wieder zu

Tokio (APA) - Angeführt von einem starken Nikkei haben die Leitbörsen in Fernost am Dienstag wieder großteils zulegen können. Ausreißer war die Börse in Shanghai, wo die wichtigsten Indizes weiter Verluste einfuhren.

Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann um 451,28 Zähler oder 2,15 Prozent auf 21.428,39 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong konnte sich nach dem gestrigen Kursverfall ebenfalls wieder erholen und stieg um 43,56 Zähler (plus 0,15 Prozent) auf 28.566,91 Einheiten. Der Shanghai Composite verlor hingegen gegen den asienweiten Trend 45,93 Punkte oder 1,51 Prozent auf 2.997,10 Punkte und setzte damit die Abwärtsbewegung fort.

An der Spitze der Kurstafel im japanischen Nikkei konnten Aktien des Internetkonzerns CyberAgent (plus 8,02 Prozent) reüssieren. CyberAgent waren Ende letzten Jahres anstatt des Elektronikkonzerns Furukawa in den Leitindex Nikkei eingezogen. Ebenfalls unter den stärksten Gewinnern des Tages lagen mehrere Werte aus dem Transportsektor: Keisei Railway, Keio, Odakyu Railway sowie Central Japan Railway stiegen jeweils mehr als 4 Prozent.

In Hongkong hatte der Adidas-Zulieferer Shenzhou zuletzt Zahlen vorgelegt. Der Kleidungshersteller hatte im Gesamtjahr 2018 einen Umsatzanstieg von 15,8 Prozent auf nunmehr 20,95 Mrd. Renminbi vorzuweisen. Die Sport-Sparte ist weiter das umsatz- und wachstumsstärkste Geschäftssegment des Konzerns. An der Börse gab es mit plus 3,37 Prozent ebenfalls Applaus.

Ebenfalls deutlich fester zeigten sich die Hongkonger Technologiewerte Techtronic mit plus 2,00 Prozent und Sunny Optical mit plus 1,87 Prozent.

Fallende Preise für Speicherchips und die schwächelnde Nachfrage nach seinen Displays verdüstern die Aussichten für den Technologieriesen Samsung Electronics. Der Gewinn im ersten Quartal werde deshalb voraussichtlich hinter den Markterwartungen zurückbleiben, warnte das südkoreanische Unternehmen am Dienstag. An der Börse in Seoul gab es am Dienstag ein Minus von vergleichsweise moderaten 0,55 Prozent.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich fester. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.233,41 Zählern mit plus 424,50 Punkten oder 1,12 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 4,4 Zähler oder 0,07 Prozent auf 6.213,10 Einheiten.

In Australien konnte der Einzelhändler Coles mit plus 2,22 Prozent deutlich zulegen. Zuletzt hatte die britische Ocado-Group eine Partnerschaft mit dem Supermarktriesen aus „Down Under“ eingefädelt. Coles wird in Zukunft die Online-Handelsplattform „OSP“ von Ocado nutzen.