Wiener Börse (Mittag) - ATX mit plus 0,12% vor 3. Gewinntag in Folge

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit gut behaupteter Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.041,60 Punkten errechnet, das ist ein leichtes Plus von 3,59 Punkten bzw. 0,12 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,37 Prozent, FTSE/London +0,54 Prozent und CAC-40/Paris +0,11 Prozent.

In einem überwiegend freundlich tendierenden europäischen Börsenumfeld präsentiert sich auch der heimische Markt weiterhin leicht im Plus. Das anhaltende politische Chaos in London rund um den Brexit wird von den Anlegern dabei weitgehend ignoriert. Der ATX steht damit bereits vor seinem 3. Gewinntag in Folge.

In Wien gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite unverändert mager. Die CA Immo-Aktie reagierte mit minus 0,6 Prozent auf die vorgelegten Zahlen für 2018. Ein stark gestiegenes Neubewertungsergebnis hat dem Immobilienunternehmen voriges Jahr einen Rekordgewinn beschert. Das Nettoergebnis stieg um 28 Prozent auf 305,3 Mio. Euro, die Dividende soll um ein Achtel von 80 auf 90 Cent je Aktie angehoben werden.

An die Spitze der Kursliste kletterten die Aktien von FACC (plus 2,5 Prozent) gefolgt von den Lenzing-Papieren (plus zwei Prozent). Am 3. Platz verteuerte sich die Post-Aktie mit einem Zuwachs von 1,4 Prozent. voestalpine befestigten sich um 1,35 Prozent.

Unter den weiteren Schwergewichten legten Andritz 0,9 Prozent zu. Bei der Raiffeisen Bank International gab es ein Plus von 0,7 Prozent zu sehen. OMV verbilligten sich hingegen um 0,3 Prozent und die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,5 Prozent verbuchen.

Mit niedrigen Handelsumsätzen kamen KapschTrafficCom um 1,8 Prozent zurück und markierten damit den letzten Platz im prime market-Segment. BAWAG-Anteilsscheine büßten 1,6 Prozent an Kurswert ein und Strabag bauten einen Kursverlust 1,4 Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.35 Uhr bei 3.052,65 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Sitzungsbeginn bei 3.035,56 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,07 Prozent höher bei 1.532,51 Punkten. Im prime market zeigten sich 18 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 702.415 (Vortag: 815.561) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 18,65 (22,49) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 137.574 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 4,48 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA246 2019-03-28/12:13