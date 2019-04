Rumäniens blutige Wende: Nach 30 Jahren Anklagen erhoben

Bukarest (APA) - Knapp dreißig Jahre nach der blutigen Wende von 1989 hat Rumäniens Chefankläger Augustin Lazar am Montag bekanntgegeben, dass die Ermittlungen zur sogenannten „Revolution“ beendet sind und Anklage gegen die mutmaßlichen Hauptverantwortlichen erhoben wird. Der erste Nachwendepräsident des Landes Ion Iliescu muss sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht verantworten.

Mit ihm angeklagt sind Ex-Vizepremierminister Gelu Viocan Voiculescu und der damalige Befehlshaber der rumänischen Luftwaffe Iosif Rus. Dem heute 89-jährigen Altpräsidenten wirft die anklagende Militärstaatsanwaltschaft vor, im Dezember 1989 nach dem Sturz des Diktators Nicolae Ceausescu die Tötung hunderter Menschen bewusst in Kauf genommen zu haben, um seine Macht zu festigen.

In dem offenbar gezielt herbeigeführten Chaos der ersten Nachwendetage kamen in Rumänien bei Straßenkämpfen mehr als 1.100 Menschen ums Leben. Laut Militärstaatsanwälten war die sogenannte „Revolution“ jedoch de facto ein Staatsstreich. Um ihre Macht danach zügig zu festigen, hätten die „neuen politischen und militärischen Führer über offizielle Kanäle desinformiert und manipuliert“, um „den Anschein eines Bürgerkrieges zu erwecken“, was „die Tötung, Verletzung oder Inhaftierung“ zahlloser Menschen zur Folge hatte.

Generalstaatsanwalt Lazar entschuldigte sich am Montag im Namen aller Ermittler bei der rumänischen Öffentlichkeit dafür, dass die Ermittlungen „erst nach knapp 30 Jahren“ beendet wurden. Lazar selbst hatte das längst eingestellte Verfahren 2016 neu aufrollen lassen, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) rumänischen Klägern recht gegeben und das Land zu neuen, seriösen Ermittlungen gedrängt hatte. Nach Angaben des rumänischen Generalstaatsanwalts ist die Ermittlungsakte 3.330 Aktenordner stark.