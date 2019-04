Wiener Börse (Einheitswerte) - Mehrheitlich fester

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Montag sieben Kursgewinnern zwei -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank-Stämme mit 3.647 Aktien (Einfachzählung).

Die größten Gewinner bei den Aktien im standard market auction waren Österreichische Staatsdruckerei mit plus 8,94 Prozent auf 19,50 Euro (60 Aktien), Ottakringer-Stämme mit plus 8,11 Prozent auf 120,00 Euro (7 Aktien) und Rath mit plus 4,55 Prozent auf 23,00 Euro (199 Aktien).

Die beiden Verlierer waren Volksbank-Vorarlberg-Partizipationsscheine mit minus 2,58 Prozent auf 30,20 Euro (100 Stück) und K Industries mit minus 0,93 Prozent auf 53,50 Euro (144 Aktien).

Im Segment direct market plus stiegem im Verlauf Sanochemia um 2,21 Prozent auf 1,85 Euro (350 Aktien), während DWH Deutsche Werte Holding 0,81 Prozent auf 4,90 Euro verloren (6.687 Aktien) und startup300 um 2,98 Prozent auf 6,52 Euro nachgaben (1.500 Aktien).