Doping: WADA hob Suspendierung von Bukarest-Labor auf

Montreal (APA/dpa) - Das Anti-Doping-Labor in Bukarest kann seine Arbeit wieder aufnehmen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) teilte am Montag mit, dass es die seit Februar 2018 bestehende Suspendierung aufgehoben hat. Das Labor in der rumänischen Hauptstadt hatte mehrmals internationale Standards nicht eingehalten und durfte deshalb keine Blut- und Urintests mehr durchführen.