Bowie auf Blau und Verworfenes von Dylan - Rares zum Record Store Day

Wien (APA) - Anstellen heißt es am Samstag wieder für Freunde des Vinyl. Denn dann werden zum Record Store Day (RSD), an dem unabhängige Plattengeschäfte gefeiert werden, wieder zahlreiche LPs und Singles in limitierter Auflage angeboten. So erscheint ein Replikat von Bob Dylans (verworfener) Acetat-Version von „Blood On The Tracks“ oder „The World Of David Bowie“ auf blauem Plastik.

Die Qual der Wahl haben auch Fans der Rolling Stones, denn neben zwei vergriffenen Hit-Sammlungen im Originalcover mischt die Band mit einer Live-Version von „She‘s A Rainbow“ auf 10“-Scheibe mit. Pophistorisch spannend sind „Raw Studio Mixes“ von John Lennons „Imagine“. Doch nicht nur die gestandenen Helden liefern: So erscheint das Debüt „From The Fires“ von den derzeit gefeierten Greta Van Fleet zum RSD erstmals auf Vinyl. Die Liste ist lange - von Pink Floyd über Soundtracks (etwa zur Kino-Neuauflage von „Star Trek“) und Queen bis zu diversen Compilations.

In Österreich beteiligen sich einige Plattengeschäfte an der Aktion. Im Wiener Record Bag tritt etwa der Singer-Songwriter James Hersey auf, im Salzburger Musikladen sind Little Big Sea zu erleben, im LP Cafe in Wien-Landstraße signiert Rokko Ramirez sein Debüt „No World Order“.

(S E R V I C E - Teilnehmende Läden und alle Releases unter https://recordstoreday.com/SpecialReleases)